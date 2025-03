Genova, palma cade in una piazza: travolta e uccisa una donna

Secondo la testimonianza dei commercianti della zona, la pianta sarebbe stata segnalata come pericolante già da anni e periodicamente monitorata dai tecnici. Come riportato dal sito Primocanale, Anna Palmieri, presidente del municipio Medio Levante, competente per piazza Paolo da Novi ha appreso quasi in tempo reale di quanto accaduto. "Mi hanno avvertito i vigli del fuoco, noi avevamo segnalato quella palma di piazza perché molto inclinata, i dirigenti di Aster mi hanno detto era monitorata con dei microchip. Siamo sconvolti da quanto accaduto". Dalle prime informazioni sembrerebbe che i sensori non abbiano dato segnali di pericolo prima del crollo. Sul posto è giunto anche il vicesindaco facente funzioni Pietro Piciocchi.