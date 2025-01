Rignano sull'Arno (Firenze), albero cade su scuolabus

In Toscana da sabato è allerta con codice giallo per il forte vento, con previsioni di raffiche fino a 100-120km/h. Domenica, sempre nel Fiorentino, un pino secolare è caduto in un giardino comunale a Scandicci: non è stato registrato nessun ferito ma danni a tre auto e uno scooter parcheggiati. Colpiti anche un quadro dell'Enel, con alcune utenze domestiche rimaste isolate, e uno dell'illuminazione pubblica, che ha lasciato al buio il centro cittadino per la notte.