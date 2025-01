Maltempo in molte regioni del Sud: Capri isolata da una tempesta, neve nel Sannio e scuole chiuse

Forte maltempo in alcune zone del Sud, in particolare in Campania, dove l'isola di Capri è isolata a causa della tempesta in mare che da sabato imperversa nel golfo di Napoli. L'intenso vento di grecale ha reso impossibile qualsiasi collegamento con la terraferma sia tramite aliscafi sia attraverso traghetti e navi, che non riescono a viaggiare nel mare agitato. Situazione critica anche nel Sannio, con neve a bassa quota in provincia di Benevento, dove le temperature si sono bruscamente abbassate e dove ci sono forti raffiche di vento. In alcuni Comuni le scuole resteranno chiuse. Problemi anche in Calabria, in Abruzzo e in Puglia, tra località sotto la neve e mare in tempesta.