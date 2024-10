Maltempo Emilia-Romagna, Gianni Morandi: "Ci rimbocchiamo le maniche" | E il fratello della vittima di Pianoro...

"In località Farneto ci si rimbocca le maniche". E' il post pubblicato sui social da Gianni Morandi accompagnato da un video che riprende le numerose persone e i volontari intenti a spalare il fango in val di Zena, una delle zone più colpite dalle piogge della settimana scorsa in provincia di Bologna. Il cantante bolognese ha poi pubblicato una foto con un gruppo di giovani volontari e la scritta "Angeli nel fango... meno uno", in riferimento a lui stesso. E sotto queste immagini si può leggere il commento di Andrea Farinelli, il fratello di Simone, morto a 20 anni nell'alluvione di Pianoro. Erano insieme al momento della tragedia.