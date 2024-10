Maltempo, fiumi esondati in Emilia-Romagna: un morto a Pianoro, Bologna sott'acqua | Allerta arancione in 5 regioni, emergenza in Sicilia

Weekend di maltempo in tutta l'Italia. Da nord a sud, la Penisola è sott'acqua, colpita dalle intense precipitazioni che hanno travolto anche la Sicilia, in preda da mesi a una forte siccità. Oltre 80 millimetri di pioggia sono caduti in Emilia-Romagna in 4 ore, dopo giorni di maltempo, allagando buona parte della città di Bologna e del territorio circostante. Un ragazzo di 20 anni è morto a Pianoro: viaggiava con il fratello su un'auto travolta da un'onda di piena. Durante la notte l'alluvione ha raggiunto anche Ravenna, Modena, Reggio Emilia e le piogge hanno reso critica la situazione su tutte le strade dell'Appennino. Per oggi allerta arancione su Calabria meridionale e ionica, su buona parte dell'Emilia-Romagna, su ampi settori di Veneto e Basilicata e sui settori sud orientali della Lombardia.