Malpensa, fumo a bordo: aereo torna a terra subito dopo il decollo

A Malpensa un aereo appena decollato dal Terminal 2 per Fuerteventura è stato costretto ad atterrare poco dopo per un allarme fumo in cabina. A terra sono scattate le procedure d'emergenza, che hanno visto l'intervento in pista della sala operativa di Areu, del 118 e dei vigili del fuoco. È successo poco dopo le 8 di mattina. Il volo EasyJet è atterrato senza complicazioni per i 203 passeggeri a bordo.