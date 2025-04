Disagi all'aeroporto Orio al Serio, pilota si sente male: dirottati 10 voli

Disagi nella serata di martedì 22 aprile all'aeroporto di Orio al Serio (Bergamo), dove un aereo fermo sulla pista ha provocato ritardi e dirottamenti per diversi voli in arrivo. L'allarme è scattato intorno alle 20:20, quando è stato segnalato un malore a bordo: il pilota di un volo in arrivo da Dublino ha accusato un improvviso malessere, rendendo necessario l'intervento immediato dei soccorsi, come racconta il Corriere della Sera. All'atterraggio, avvenuto poco prima delle 21, il velivolo è stato raggiunto da un'ambulanza e dal personale sanitario direttamente sulla pista. Per precauzione sono stati allertati anche i vigili del fuoco.