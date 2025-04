Scioperi ad aprile, dai trasporti alle università: il calendario di tutti gli stop

Oggi, 4 aprile, è il giorno di scuole e università. Il motivo lo spiega in una lunga nota il sindacato Usb, in cui afferma che "Usb Scuola e Usb Università scioperano contro un rinnovo contrattuale che determinerebbe di fatto un impoverimento dei docenti e del personale Ata, contro la chiamata diretta degli insegnanti di sostegno da parte delle famiglie, contro gli investimenti in armamenti che impediscono gli investimenti in scuola e istruzione e in ogni settore del servizio pubblico, contro la riforma degli istituti tecnici e professionali, le reazionarie linee guida per il primo ciclo, classiste e razziste, contro il mercimonio di titoli abilitanti, per l'assunzione dei precari in I fascia delle GPS e dei vincitori e degli idonei dei concorsi banditi per rinvigorire la Scuola Pubblica Statale". "Le studentesse e gli studenti del nostro Paese hanno lanciato l'Allarme Rosso contro la Scuola di Valditara e dell'Ue - aggiunge la nota -. Usb non poteva che rispondere presente alla chiamata studentesca, perché solo l'unione delle lotte di lavoratori e studenti può abbattere un sistema sempre più aberrante". Questi gli appuntamenti. Roma ore 9.00 MUR, ore 10.00 MIUR, Torino ore 9.30 Piazza 18 dicembre, Milano ore 9.30 USR ore 11 Prefettura, Genova ore 9.00 Piazza de Ferrari, Spezia ore 9.00 piazza Brini, Bari ore 9.00 piazza Umberto, Bologna ore 9.00 piazza Verdi, Rimini ore 9.00 piazzale del Popolo, Imola ore 9.00 prato della rocca, Ravenna ore 7.30 piazza San Francesco, Pisa ore 9.00 piazza dei Cavalieri, Rieti ore 8.30 piazza Mazzini, Monterotondo ore 9.00 piazza del Cigno, Bracciano ore 7.30 stazione, Pomezia ore 7.50 Liceo P. Picasso ore 15 Piazza Indipendenza, Latina ore 8.30 Piazza del Popolo, Potenza ore 9.00 piazza Zara, Brindisi ore 17.30 piazza Vittoria, Lecce ore 15.30 piazza Rudiae (3/04), Palermo ore 10 USR, Firenze ore 9.00 Piazza D'Azeglio.