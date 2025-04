Padova, azienda premia dipendenti che non scioperano: 50 euro in buoni spesa

La storia comincia il 28 marzo, quando Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil proclamano uno sciopero nazionale di otto ore per protestare contro il mancato rinnovo del contratto dei metalmeccanici. Un diritto previsto dalla Costituzione, quello dello sciopero. Ma 29 operai sui 60 impiegati alla zincheria a caldo Mita Spa di Conselve (Padova) si presentano comunque al lavoro. È un periodo di grandi e importanti commesse, non vogliono far perdere alla loro azienda le scadenze promesse ai clienti. Liberi di farlo. Il martedì successivo, la sorpresa: una comunicazione dal vertice amministrativo dell'azienda che spiega che, come forma di ringraziamento, riceveranno 50 euro in buoni spesa. Immediate e inevitabili le proteste dei sindacati, con minaccia di denuncia di comportamento antisindacale.