Azienda diventa milionaria e premia i dipendenti: doni da 5mila a 25mila euro

L'azienda reggiana, fondata dal papà Walter nel 1949, è una delle eccellenze italiane del settore chimico/farmaceutico. Produce acido ursodesossicolico, un principio attivo utilizzato per la cura di malattie gastrointestinali. Dopo la cessione a novembre - per una cifra sui 600 milioni di euro, i mille dipendenti sparsi tra Emilia e Piemonte, Brasile, Stati Uniti e India sono passati alle dipendenze del gruppo Advent International, colosso della finanza.

Nessuno ha perso il posto di lavoro, anzi tutti hanno ricevuto un premio. Un'azienda in salute, insomma, che è stata venduta solo per assicurarle continuità: "L'attività era troppo incentrata su me e mio fratello - spiega Enzo - passare la mano è stato inevitabile per garantirne il futuro".