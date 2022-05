Caro prezzi, imprenditore di un'azienda friulana regala mille euro ai suoi dipendenti

"Questo bonus non va a minare il bilancio aziendale, ma per un tecnico che guadagna 1500 euro al mese può fare la differenza. Non sono Babbo Natale, si tratta di un piccolo premio una tantum per aiutare chi lavora a fianco a me. Dobbiamo tutto il piccolo successo ai nostri tecnici, senza dei quali non andremmo da nessuna parte - ha aggiunto l'imprenditore -. Con i miei ragazzi c'è un rapporto diverso rispetto alla maggior parte delle aziende. L'ambiente è giovane, tra i 30 e i 40 anni, e capita spesso di andare assieme a cena fuori. Per me sono veri amici ed estensioni della mia famiglia".





"Il cuneo fiscale non ci ha facilitato le cose. Perché vedessero quel +1000 sui loro conti l'azienda ha pagato il doppio. Spero che questo gesto possa essere d'esempio per tante altre piccole realtà come la nostra. Alla fine, se si valorizzano le persone con cui si lavora si può sognare in grande", ha concluso Zabai.