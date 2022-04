Ucraina, il caro prezzi colpisce (anche) il pranzo di Pasqua: più 100 mln di spesa

Ad esempio,

la carne d'agnello

costa oggi il 4,9% in più rispetto allo scorso anno.

Le uova fresche

sono rincarate del +4,5%.

La farina

costa oggi il 10% in più,

il burro sale del +17,4%

e la verdura registra il record del +17,8%.

, re della Pasqua con 4.500 tonnellate consumate solo in occasione della festività,(400 milioni di pezzi venduti durante la Pasqua per un controvalore di 120milioni di euro)Per salumi e insaccati (13.000 tonnellate il consumo pasquale) si spende oggi il 2,5% in più., bene indispensabile per la preparazione di numerosi dolci pasquali,mentre. L'olio di semi balza al +23,3%, lo zucchero costa il 5,6% in più. La pasta sale del +13%, la frutta del +8,1%, il pane del +5,8%, mentr

Solo il comparto dei dolciumi pasquali (circa 31 milioni le uova di cioccolato consumate nel periodo di Pasqua e 25 milioni le colombe) vale complessivamente 400 milioni di euro. Rincari che porteranno la spesa delle famiglie per il tradizionale pranzo di Pasqua a salire, a parità di consumi,

da 1,7 miliardi di euro del periodo pre-Covid a oltre 1,8 miliardi di euro del 2022.

Anche mangiare al ristorante, tuttavia, risulterà più caro

aumenti per i tradizionali menù

compresi tra il +5% e il 10%.

- avvisa il Codacons - Sono circa 6,5 milioni gli italiani che, prima delle restrizioni legate al Covid, festeggiavano la Pasqua nei locali pubblici del nostro paese, spendendo circa 330 milioni di euro. Il caro-bollette e l'aumento dei costi dei generi alimentari determinerà quest'annodi Pasqua proposti dai ristoranti italiani,

