L'aeroporto di Londra Heathrow è rimasto chiuso a causa di un blackout causato da un incendio in una centralina elettrica. Lo fa sapere la società di gestione, aggiungendo però di essere "in grado di riavviare i voli in sicurezza". Le autorità aeroportuali dicono che gli aerei torneranno a viaggiare parzialmente nella serata di venerdì e sperano di effettuare un servizio completo da sabato. Rendono inoltre noto di voler dare priorità "al rientro e alla ridislocazione degli aeromobili". Coinvolto in via cautelare l'antiterrorismo.