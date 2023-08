Gb, ancora ritardi negli aeroporti dopo il grave guasto al sistema di controllo del traffico aereo

In Gb resteranno "consistenti" i disagi e ritardi per i passeggeri con voli in partenza e in arrivo dal Regno Unito, in seguito a un guasto tecnico al sistema del traffico aereo verificatosi lunedì.

Lo riportano i media britannici. Malgrado il problema sia stato risolto nel giro di alcune ore, l'aeroporto di Heathrow, lo scalo principale di Londra, ha dichiarato che la sua programmazione risulta ancora "compromessa".