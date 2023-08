Gran Bretagna, guasto al sistema di controllo aereo: centinaia di voli in ritardo

Le autorità hanno fatto sapere di aver "applicato restrizioni al flusso di traffico per mantenere la sicurezza". Il problema è stato identificato e risolto ma restano i disagi soprattutto per chi deve rientrare dalle vacanze

Le autorità hanno fatto sapere di aver "applicato restrizioni al flusso di traffico per mantenere la sicurezza". I servizi nazionali del traffico aereo del Regno unito hanno poi comunicato di aver identificato e risolto i problemi tecnici ma disagi e ritardi persistono. Si calcola che nel corso della giornata in Gran Bretagna dovessero viaggiare oltre un milione di persone e negli aeroporti dovessero decollare o atterrare oltre 6mila voli.

La nota delle autorità - "Abbiamo identificato e risolto il problema tecnico che interessava il nostro sistema di pianificazione del volo. Stiamo ora lavorando a stretto contatto con le compagnie aeree e gli aeroporti per gestire i voli interessati nel modo più efficiente possibile - si legge nella nota delle autorità aeroportuali - I nostri ingegneri monitoreranno attentamente le prestazioni del sistema quando torneremo alle normali operazioni".

L'automazione dei piani di volo - Il problema, è stato spiegato, era legato all'automazione dei piani di volo: "I piani di volo dovevano essere elaborati manualmente, cosa che non può essere eseguita con lo stesso volume, da qui la necessità di restrizioni al flusso di traffico". Ma disagi, ritardi o addirittura voli cancellati hanno caratterizzato l'intera giornata con il traffico aereo d'Oltremanica che ha vissuto, e ancora sta vivendo ore di passione, soprattutto perché sono migliaia i passeggeri di ritorno dalle vacanze.

"Restrizioni al flusso di traffico" per diverse ore - Nelle prime ore della giornata, infatti, il sistema di controllo del traffico aereo britannico aveva comunicato: "Un problema tecnico sta influenzando la nostra capacità di elaborare automaticamente i piani di volo. Fino a quando i nostri ingegneri non avranno risolto questo problema, i piani di volo verranno inseriti manualmente, il che significa che non possiamo elaborarli allo stesso volume, quindi abbiamo applicato restrizioni al flusso di traffico".

Ritardi e cancellazioni - Diversi aeroporti in tutto il Regno Unito e compagnie aeree tra cui Ryanair, EasyJet, Wizz Air, Loganair e Aer Lingus hanno tutti avvisato i passeggeri di ritardi o cancellazioni dei voli. Un messaggio WhatsApp ricevuto dagli equipaggi della British Airways, di cui ha dato notizia la BBC, suggerisce che anche se i voli sono ancora in grado di decollare e atterrare, il sistema di controllo del traffico aereo deve eseguire manualmente alcuni processi, causando "ritardi significativi".