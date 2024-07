Attivisti per il clima sulle piste, l'aeroporto di Francoforte bloccato: 140 voli cancellati

Per la giornata di oggi (25 luglio) erano previsti circa 1.400 voli. Finora ci sono state circa 140 cancellazioni. Si prevedono ritardi per il resto della giornata". È quanto fa sapere l'aeroporto di Francoforte in un aggiornamento sui social, dopo l'azione degli attivisti per il clima di Ultima Generazione. "I passeggeri sono invitati a controllare lo stato dei voli sui siti web delle compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto", aggiunge la direzione del principale aeroporto della Germania.