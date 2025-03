Caso OnlyFans, la maestra di Treviso non si arrende: "Voglio tornare in classe"

"Non lascerò mai io la scuola, non mi licenzierò mai io per prima, per principio", aveva dichiarato la giovane. Una posizione sostenuta anche da Alvise Sponza, segretario generale della Cgil Flc di Treviso: "Chi intende licenziarla non ha la legge dalla sua parte. Nel contratto di lavoro non c'è alcun punto che vieti di fare qualsiasi cosa nel tempo libero e se questa cosa è legale nessuno può contestarla".