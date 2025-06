Madonna di Trevignano, il Dna sulla statuetta è della "veggente" Gisella

Il sangue sulla statuetta della Madonna di Trevignano è di Gisella Cardia, la "veggente" indagata per truffa. È l'esito delle analisi su quattro tracce di materiale genetico effettuate da Emiliano Giardina, già perito nell'indagine sulla morte di Yara Gambirasio. Per il consulente dunque il Dna sulla statuetta, per mesi oggetto di culto alimentato da Cardia che sosteneva l'esistenza di apparizioni, è di Maria Giuseppa Scarpulla, nome all'anagrafe della "veggente".