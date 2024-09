Medjugorje, dal Vaticano arriva l'ok al culto: "Esperienze spirituali" | Il Papa però avverte: "Si va per incontrare Maria e Cristo non per i veggenti"

Nulla osta del Vaticano al culto di Medjugorje per i suoi "frutti positivi". L'ok arriva dalla Dottrina della Fede con il placet del Papa. Questo "non implica dichiarare come autentici i presunti eventi soprannaturali, ma soltanto evidenziare che in mezzo a questo fenomeno spirituale di Medjugorje lo Spirito Santo agisce fruttuosamente per il bene dei fedeli". Quindi, pur non esprimendo un giudizio sulla moralità delle persone che dal 1981 dicono di vedere la Madonna, il Vaticano indica: "I pellegrinaggi non si fanno per incontrarsi con i presunti veggenti, ma per avere un incontro con Maria, Regina della Pace" e "per incontrare Cristo".