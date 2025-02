Madonna di Trevignano, il sangue sulla statua è della veggente Gisella Cardia | Il legale: "Chi conosce il Dna della Vergine?"

A ordinare la perizia sul sangue è stata la procura di Civitavecchia: il termine per depositarla è il 28 febbraio. Gisella Cardia rischia il rinvio a giudizio. Il fatto che le analisi abbiano confermato che il sangue rinvenuto sulla statua sia umano, sia femminile e appartenga alla veggente è stato commentato, sempre al Corriere della Sera, dall'avvocato di Gisella, Solange Marchignoli: "Aspettiamo di conoscere se si tratta di profilo misto o singolo: se il profilo è singolo significa che è solo di Cardia e lo ha messo lei, quindi in questo caso si andrebbe a giudizio, ma se come ci si aspetta il profilo è misto vuol dire che il Dna trovato sulla statua contiene anche e non solo Dna di Gisella, cosa che noi ci aspettiamo perché lei ha utilizzato la statuetta, l'ha baciata e maneggiata", ha riferito.