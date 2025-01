Trevignano (Treviso), donna investita e uccisa da un furgone: stava soccorrendo la mamma rimasta in panne a bordo strada

La vittima, residente a Porcellengo, era intervenuta per aiutare l'anziana madre, rimasta con l'auto in panne. La donna era stata inizialmente soccorsa da un uomo che l'aveva aiutata a mettere la vettura fuori la carreggiata. A quel punto era arrivata la figlia, accompagnata dalla sua bimba di 10 anni. Dopo essersi resa conto della situazione, aveva chiamato un carro attrezzi e mentre era in attesa del suo arrivo è stata investita da un furgone che l'ha centrata dopo un testa cosa. Il conducente del mezzo aveva perso il controllo del mezzo dopo aver tamponato con un'altra macchina.