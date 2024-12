Un 43enne è stato investito e ucciso dopo essere sceso dalla sua auto lungo l'autostrada A21, poco prima dell'uscita per Manerbio (Brescia). L'uomo sarebbe uscito dall'abitacolo dopo essere rimasto coinvolto in un incidente ed è stato travolto da un altro mezzo. L'autostrada è rimasta chiusa in direzione di Torino, con uscita obbligatoria a Brescia Sud, per diverse ore.