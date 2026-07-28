"Erano tutti italiani", ha affermato ancora a Il Corriere Adriatico, aggiungendo che in passato ci sarebbero già stati episodi di disturbo nella zona. "Più volte li avevo sorpresi a fare baccano e tirare bottiglie contro il muro di casa. Sono minorenni. Com’è possibile andare in giro alle 3 di notte a soli 15 anni? Mentre io venivo pestata i loro genitori dormivano beatamente. È normale tutto questo?". La donna ha poi ricordato la propria esperienza da madre: "Quando i miei figli tardavano a rientrare a casa io li andavo a cercare". Ha poi ringraziato le numerose persone che le hanno manifestato solidarietà in queste ore: "Questa grande vicinanza mi ha commosso". Sottolineando però che nessuno dei genitori dei giovani coinvolti abbia tentato di contattarla per porgerle delle scuse.