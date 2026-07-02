A dare l'allarme sarebbe stata una famiglia di origine pachistana, che abita al piano inferiore dello stesso edificio. Dopo il frastuono avvertito nel primo pomeriggio e l'improvviso silenzio, sono stati loro a contattare il cugino di Marco Pennesi: "Sono andata a bussare all'appartamento chiedendo cosa stesse succedendo, ma ho visto sangue fuoriuscire dalla porta", ha raccontato al quotidiano marchigiano la più anziana della famiglia. "Mi ha aperto la ragazza dicendomi che Marco si era fatto male ed era stato portato all’ospedale". Ma non avendo sentito né visto nessuna ambulanza avvicinarsi all'edificio, i vicini hanno deciso di chiamare il parente del 62enne.