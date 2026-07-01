Civitanova Marche, 62enne trovato in casa in un lago di sangue: sospetti sulla compagna

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Lo hanno trovato in un lago di sangue il 62enne Marco Pennesi all'interno della sua abitazione di Civitanova Marche, in provincia di Macerata. È accaduto nel tardo pomeriggio di mercoledì 1 luglio. Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe stato ucciso con diverse coltellate. Alcuni vicini hanno riferito agli inquirenti di aver sentito urla e liti prima del delitto, per questo la procura sta al momento lavorando all'ipotesi di un dissidio familiare culminato nell'omicidio.
L'allarme e il ritrovamento del cadavere
L'allarme è stato lanciato intorno alle 19, quando un cugino di Pennesi si è recato nella casa di via Matteotti dopo essere stato avvisato da alcuni residenti della zona. Secondo quanto riporta Corriere Adriatico, infatti, i vicini avevano riferito di aver sentito urla e forti rumori provenire dall'abitazione. Una volta entrato nell'appartamento, l'uomo ha trovato il corpo del 62enne a terra. Inutili i soccorsi: il personale del 118 non ha potuto fare altro che constatare la morte di Marco Pennesi.
I dubbi sulla compagna
Sul luogo del delitto sono intervenuti gli agenti della polizia e i carabinieri, che hanno avviato i rilievi per ricostruire l'accaduto. Date le prime testimonianze, che sembravano indicare a un delitto domestico, gli inquirenti starebbero approfondendo la posizione della compagna 60enne della vittima. Le indagini proseguono per chiarire l'esatta dinamica dei fatti e ricostruire le ultime ore di vita di Marco Pennesi.