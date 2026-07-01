Civitanova Marche, 62enne trovato in casa in un lago di sangue: sospetti sulla compagna

Lo hanno trovato in un lago di sangue il 62enne Marco Pennesi all'interno della sua abitazione di Civitanova Marche, in provincia di Macerata. È accaduto nel tardo pomeriggio di mercoledì 1 luglio. Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe stato ucciso con diverse coltellate. Alcuni vicini hanno riferito agli inquirenti di aver sentito urla e liti prima del delitto, per questo la procura sta al momento lavorando all'ipotesi di un dissidio familiare culminato nell'omicidio.