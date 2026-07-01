Omicidio Piersanti Mattarella, non ha dato risultati l'esame del Dna sull'impronta

Solo in un secondo momento, quando la pistola usata dal complice si era inceppata, il complice era sceso dall’auto per fornirgli una seconda arma. Poi, ricaricato a bordo il compagno, erano sgommati via abbandonando l’auto con la targa camuffata a tre chilometri di distanza. Del secondo killer, quello che aveva effettivamente premuto i grilletti, è rimasto solo un identikit vago fornito da due scout: "Anni 22-24 circa, statura 1,65, capelli castano chiari, bocca e naso regolari. Indossava giacca a vento celeste, pantaloni attillati, scarpe beige". E poi le aggiunte di Irma Chiazzese, vedova di Piersanti Mattarella: "L’assassino aveva occhi di ghiaccio e l’andatura ballonzolante. E mentre sparava, sorrideva".