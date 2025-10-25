Omicidio Piersanti Mattarella, ex prefetto al gip: "Sul guanto ho fatto confusione"

Dopo gli arresti domiciliari, in relazione alla nuova inchiesta sull'omicidio di Piersanti Mattarella, l'ex prefetto Filippo Piritore ha affermato al gip di essere "innocente". "Io entro in uno stato di confusione e ansia. Avrò detto una cosa interpretata male. Mi protesto innocente. Probabilmente ero agitato quando ho detto quelle cose. Non so come è venuto fuori il nome di Lauricella, non so dirlo". Secondo l'accusa avrebbe contribuito, mentendo, a far perdere le tracce del guanto in pelle lasciato nell'auto usata per la fuga da uno dei killer dell'ex presidente della Regione siciliana. "Io non ho occultato nulla - ha aggiunto l'ex prefetto accusato di depistaggio - qualcuno mi avrà detto di procedere in quel modo, forse i miei dirigenti dell'epoca. Io ho fatto solo il mio dovere".