Lucca, ordinanza contro i "buttadentro" di bar e ristoranti: previste multe e revoca della licenza

Fipe Confcommercio: "Ordinanza giusta" - Come riporta La Nazione, dello stesso avviso è anche Antonio Fava, presidente di Fipe Confcommercio (Federazione italiana Pubblici esercizi): "È una pratica che non si sposa con l'eleganza e il decoro della nostra città. Anzi, è proprio l'esatto contrario dell'immagine e del tipo di accoglienza per il quale tutti noi lavoriamo tutti i giorni". E ancora: "Negli ultimi tempi, la pratica si era diffusa anche nelle vie principali e più iconiche della città. Non è un approccio bello, di certo non si addice alla nostra Lucca". Ma la città toscana non è l'unica ad aver adottato un provvedimento del genere: "Lucca in questo non è una mosca bianca. Molti altri Comuni turistici hanno adottato ordinanze similari: mi riferisco a Ischia, a Capri e anche a Como, nell'intento condiviso di tutelare l'immagine dei centri storici di pregio". Infine, una richiesta: "Non basta varare una delibera, ora servono i controlli affinché diventi veramente efficace".