Il suo ragionamento parte da una domanda provocatoria: "Come definirebbe lei un uomo che ammazza una donna?". Per il padre di Lorena, infatti, non è sufficiente limitarsi a una definizione giuridica del fenomeno. Il punto centrale è capire quali strumenti possano davvero tradursi in prevenzione e protezione. Isceri ha invitato le istituzioni a ragionare sulle possibilità di rafforzare i controlli e individuare tempestivamente situazioni potenzialmente pericolose. "Sto pensando a qualcosa che consenta controlli più rigorosi, possibilità più concrete per fermare potenziali assassini di donne. Fermarli prima che sia troppo tardi" ha spiegato. L'obiettivo, ribadisce, è evitare che altre famiglie debbano attraversare lo stesso dolore.