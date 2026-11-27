Lorena Isceri, il padre: "Speravo fosse l'ultima vittima, ma è successo ancora"
A tre mesi dall'uccisione della figlia, Franco Isceri commenta l'omicidio di Ionela Miruna Garneata e lancia un nuovo appello alle istituzioni: "Bisogna fermare i potenziali assassini prima che sia troppo tardi"
La speranza era che la figlia Lorena potesse rappresentare l'ultima vittima di una lunga scia di violenza contro le donne. Una speranza rimasta purtroppo senza risposta. Franco Isceri, padre della donna uccisa tre mesi fa, torna a fare i conti con il dolore dopo aver appreso della nuova tragedia che ha coinvolto Ionela Miruna Garneata, assassinata dal compagno Andrea Nardini. Una vicenda che, per modalità e drammaticità, ha riportato alla mente quanto accaduto a sua figlia. "È stata un'emulazione perfetta. Un forte brivido ha attraversato tutto il mio corpo", ha raccontato Isceri a La Stampa, spiegando di essere stato raggiunto dalla notizia nella mattinata.
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Il giorno precedente, proprio nell'istituto scolastico che Lorena aveva frequentato, il liceo di Squinzano, Franco aveva incontrato gli studenti insieme alla moglie Antonietta. In quell'occasione aveva affidato un messaggio preciso: sua figlia avrebbe dovuto essere l'ultima vittima degli uomini che odiano le donne. Ma un'altra donna è stata uccisa.
La nuova tragedia riaccende la richiesta che Franco Isceri porta avanti da mesi: servono interventi capaci di impedire che la violenza si trasformi in un omicidio. Un appello già rivolto alla politica prima dei funerali di Lorena e che oggi, secondo il padre, non può più essere rimandato. "Non so più cosa bisognerebbe fare, io non ho risposte. Ora è urgente più che mai fare qualcosa" ha dichiarato al quotidiano torinese.
Il suo ragionamento parte da una domanda provocatoria: "Come definirebbe lei un uomo che ammazza una donna?". Per il padre di Lorena, infatti, non è sufficiente limitarsi a una definizione giuridica del fenomeno. Il punto centrale è capire quali strumenti possano davvero tradursi in prevenzione e protezione. Isceri ha invitato le istituzioni a ragionare sulle possibilità di rafforzare i controlli e individuare tempestivamente situazioni potenzialmente pericolose. "Sto pensando a qualcosa che consenta controlli più rigorosi, possibilità più concrete per fermare potenziali assassini di donne. Fermarli prima che sia troppo tardi" ha spiegato. L'obiettivo, ribadisce, è evitare che altre famiglie debbano attraversare lo stesso dolore.
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Il ricordo di Lorena al liceo di Squinzano
Accanto alla battaglia pubblica contro i femminicidi rimane il ricordo personale di Lorena. Durante l'incontro al liceo di Squinzano, Franco Isceri e la moglie Antonietta sono tornati nei luoghi in cui la figlia aveva trascorso una parte importante della propria vita. Per il padre non è stato semplice parlare davanti agli studenti. Ha preferito affidare il proprio messaggio a un'amica, che lo ha letto mentre lui le restava accanto.
L'Associazione Lorena Isceri per non dimenticare
Dal dolore è nata anche l'Associazione Lorena Isceri, un progetto che punta a trasformare il ricordo della ragazza in iniziative di sensibilizzazione e prevenzione. Isceri ha ricordato le numerose iniziative promosse in Italia per ricordare la figlia, comprese le panchine rosse che portano il nome di Lorena. Un impegno sostenuto anche da Autostrade per l'Italia, che ha contribuito alla nascita dell'associazione.