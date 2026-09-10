Lorena Isceri, la madre: "Ha chiesto aiuto allo psichiatra per lasciarlo"

Lorena era stata dallo specialista in precedenza per capire come comportarsi e durante l'incontro Vella avrebbe reagito in modo aggressivo di fronte al medico. "Non faceva parlare il medico, gli puntava persino il dito e lo psichiatra aveva detto: <>".

Vella avrebbe poi accusato Lorena di averlo pagato per farsi lasciare: "Una frase che ha leso la professionalità dello psichiatra che l'ha poi cacciato senza nemmeno richiedere la parcella a mia figlia".

Antonietta ha proseguito il racconto descrivendo Federico Vella come un uomo dalla "doppia faccia": "Dava amore, voleva ritornare, piangeva in continuazione, odio amore, odio amore, nell'ultimo periodo non si è capito più niente, mia figlia l'ha rimbambita ecco perché ha chiesto aiuto allo psichiatra per questo motivo, non sapeva cosa fare", ha raccontato la madre.

La donna colloca l'inizio della paura della figlia il 7 agosto, giorno in cui Lorena ha lasciato la casa di Vella. "Mia figlia aveva scoperto un'altra défaillance di Federico e quindi avevano bisticciato tantissimo, aveva scoperto che si stava portando in casa una ragazza quando lei sarebbe andata a Torino, questo nuovo episodio l'ha convinta a chiudere la storia, lo vedeva strano e ha iniziato ad avere paura".



"Mia figlia inizialmente è stata amata - ha aggiunto la donna - poi una volta che è stato smascherato non si è capito più niente, la prima volta che aveva fatto avance a una persona e mia figlia lo aveva scoperto, aveva chiesto aiuto a me e io ho detto di perdonarlo, me ne pento amaramente".

Poi ha preso la parola il padre Franco: "Vorrei ringraziare tutti i sindaci salentini che hanno preso a cuore questa situazione e le forze pubbliche, che purtroppo non ce l'hanno fatta per pochi minuti, altrimenti mi avrebbero fatto un regalo immenso".