Milano, dal 2024 stop alle auto nel "Quadrilatero della moda" | E niente camion senza sensori per l'angolo cieco

La giunta comunale approva il pacchetto mobilità con numerose limitazioni al traffico privato. Sala: "E' un messaggio chiaro su come vogliamo che sia la circolazione in centro"

Niente più auto, dunque, tra Via Monte Napoleone, Via Manzoni, Via della Spiga e Corso Venezia , le strade dello shopping di lusso. Sarà consentito il carico e scarico e il transito di taxi e Ncc. "Questo è un messaggio chiaro su come vogliamo che sia la circolazione nel centro della città", ha detto il sindaco Beppe Sala .

Niente camion senza sensori angolo cieco Dal primo ottobre, sempre per decisione della giunta di Palazzo Marino, Milano diventerà inoltre off limits per tutti i mezzi pesanti privi dei sensori per rilevare l'angolo cieco nello specchietto. E' questo un altro importante punto dal pacchetto mobilità approvato dopo i numerosi incidenti mortali che hanno coinvolto pedoni e ciclisti investiti da mezzi pesanti sul territorio cittadino.

Tutelare ciclisti e pedoni La delibera modifica la disciplina di Area B, la ztl grande quasi come tutta la città, e impedisce il divieto di accesso e circolazione in città per i mezzi dalle 3,5 tonnellate che non sono in grado di rilevare la presenza di pedoni o ciclisti in prossimità della parte anteriore del veicolo o sul lato del marciapiede, emettendo un segnale di allerta. Il divieto sarà attivo dalle 7:30 alle 19:30 nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì.

Presto stesso obbligo anche per i mezzi leggeri "Cominciamo dai mezzi più pesanti - spiega Sala - che sono i più rischiosi e che dal primo ottobre non potranno entrare in area B se non hanno installato il dispositivo, o dovranno dimostrare di avere fatto l'ordine". Infatti, i veicoli i cui proprietari risultino in possesso di un contratto di acquisto di un sistema di rilevazione per angolo cieco potranno circolare fino all'installazione del dispositivo stesso e comunque non oltre il 31 dicembre 2024. L'obbligo slitterà di un anno per i mezzi più leggeri, a ottobre 2024, con la medesima possibilità di deroga non oltre il 31 dicembre 2025.

Quadrilatero, via anche i parcheggi Lo stop delle auto nel Quadrilatero scatterà invece nel primo semestre del prossimo anno, ma ancora non c'è una data precisa. Saranno posizionate telecamere nella zona delimitata per controllare gli ingressi. "Lavoreremo per togliere i parcheggi lato strada - dice ancora il sindaco -, quelli a rotazione e non dei residenti. Il messaggio che vogliamo dare ai cittadini è di non entrare in centro perché non possono parcheggiare. Fanno eccezione ovviamente i parcheggi sotterranei, se chi entra va nel parcheggio a pagamento la sanzione non scatterà. Ma il messaggio è questo".

Sarà mantenuta la possibilità per residenti e domiciliati di accedere a box o posti auto interni di proprietà e, dove compatibile, di sostare negli spazi dedicati.