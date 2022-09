Milano, nuovi divieti per la Ztl in Area B e Area C: cosa cambia dal 1° ottobre

Nella città scattano infatti i nuovi divieti d'accesso per diverse categorie di veicoli in Area B e C. Nello specifico, le modifiche più significative interessano l'Area B, che coincide con quasi la totalità dello spazio metropolitano. Per quest'area la più grande novità è l'esclusione dei veicoli Euro 5 diesel: nell'Area B, pari al 75% del territorio della città, potranno quindi accedere solo agli Euro 6.

Cosa cambia per l'Area B -

i veicoli Euro 2 benzina

quelli Euro 4

auto Euro 5 diesel

L'Area B è una Ztl con divieto di accesso e circolazione per i veicoli più inquinanti, oltre a quelli con lunghezza superiore ai 12 metri che trasportano merci. I nuovi divieti alla circolazione riguarderannosenza Fap o con Fap after-market installato dopo il 31 dicembre 2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4 e le. I divieti riguardano anche le Euro 3 e 4 diesel con Fap di serie e campo V.5 carta circolazione <= 0,0045 g/km. Vietate anche le auto Euro 0, 1, 2, 3, 4 diesel con Fap after-market installato entro il 31 dicembre 2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4. Sono escluse anche le ibride. L' Area B è attiva dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 19:30, festivi esclusi.

Ci sono però delle

deroghe

progetto integrato MoVe-In

50 giorni di accesso

: la prima riguarda le auto diesel Euro 4 e 5 e i veicoli alimentati a benzina Euro 2 che potranno circolare lo stesso in Area B aderendo al. La seconda deroga prevede invece, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra la data del primo accesso avvenuto e la data del 30 settembre 2023

Le modifiche per l'Area C -

centro storico milanese

un ticket di ingresso

L'Area C è l'area a traffico limitato coincidente con una zona piuttosto ampia del. Coincide con la Zona a traffico limitato (ZTL) Cerchia dei Bastioni ed è delimitata da 43 varchi con telecamere, di cui sette a uso esclusivo del trasporto pubblico. Per alcune tipologie di veicoli l'accesso all'Area C è libero e gratuito, le altre possono accedervi pagandoa validità giornaliera. La Ztl Area C di Milano è attiva dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 19:30. Non è invece attiva il sabato e nei giorni festivi.

Dal 1° ottobre

non potranno più accedervi

le Euro 5 diesel

non saranno quindi più esentate dal ticket

le Euro 2 benzina, le Euro 3 e 4 diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione <= 0,0045 g/km, le autovetture Euro 0, 1, 2, 3 e 4 diesel con FAP after-market installato entro il dicembre 2018 e con classe di adeguamento per la massa di particolato pari almeno a Euro 4 e. Inoltre,di Area C le ibride con emissioni di CO2 superiori a 100 g/km.

Deroghe per Area B e Area C -

possessori di automobili appartenenti alle categorie interdette

Non dovranno rispettare i nuovi divieti ia patto che abbiano già sottoscritto un contratto di acquisto, leasing o noleggio a lungo termine per un mezzo a basso impatto ambientale. L'esenzione durerà fino alla consegna del nuovo veicolo, e comunque non oltre il 30 settembre 2023, e si potrà ottenere compilando la richiesta di deroga sul sito del Comune di Milano. La concessione della deroga vale anche per i tassisti e i titolari di licenza d'esercizio di NCC (Noleggio Con Conducente).