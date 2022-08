Mercato auto italiano depresso, sotto accusa gli incentivi statali

Il problema è che

il nuovo pacchetto dʼincentivi statali non sta dando gli effetti sperati

fine anno 300 milioni stanziati non siano utilizzati

. Quelli per le auto convenzionali (con emissioni di CO2 da 61 a 120 g/km) sono finiti subito, mentre per le auto elettriche e ibride plug-in ci sono ancora abbastanza risorse. È proprio qui il vulnus del decreto Aiuti: non aver tenuto bene conto dellʼeffettiva situazione del mercato auto italiano, tanto che cʼè il rischio che a. Secondo lʼUnrae ‒ lʼassociazione delle Case estere in Italia ‒ per la fascia più bassa di emissioni (da 0 a 20 g/km) saranno utilizzati appena il 62% dei fondi disponibili, e l’82% per la fascia 21-60 g/km.

Un problema dʼefficienza del meccanismo incentivi, che per il

Presidente dell’Unrae Michele Crisci

“deriva soprattutto dalla scelta di escludere dalle agevolazioni le persone giuridiche, cioè enti, società e aziende di noleggio, e anche i privati che scelgono il noleggio a lungo termine, senza i quali la transizione energetica stenta a decollare”. Inoltre, per lʼUnrae, andrebbe ridotto il price-cap per l’accesso agli incentivi statali, ovvero la soglia per ottenerli, visto che le auto ricaricabili (Bev e Phev) sono più costose.