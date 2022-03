Milano avvelenata dallo smog

La nebbia di

Milano

smog

salute

sarà anche una leggenda, ma il suoinvece è una certezza. E a pagarne le spese non è solo l’ambiente, bensì la

Ad attestarlo ancora una volta è un rapporto stilato dall’associazione

Cittadini per l’aria

fazzoletto

i tubi di scappamento di 5mila auto

metà

residui delle emissioni

black carbon

sostanze cancerogene

, in collaborazione con Resilient Gap, Statale Impatto Zero e Extinction Rebellion Milano. Ambientalisti giovanissimi che,alla mano, hanno testatonella città meneghina, la metà delle quali è risultata velenosa. Tra novembre e dicembre 2021 quasi ladei campioni si è tinta di nero (2.394), conseguenza dell’accumulo dei. Particolato e “” sono i responsabili dell’avvelenamento dell’aria di Milano. Sostanze che respiriamo ogni giorno e che trasportano nell’organismo, come metalli pesanti e idrocarburi policiclici aromatici (IPA).

Per quanto riguarda i tubi di scarico di moto e ciclomotori, l’

87%

46% per le auto

62%

Euro 1-3

ibride

28%

solo una piccola parte

dei fazzoletti è risultato nero. Il 66% per i furgoni e il. Facendo un focus sulle automobili, si sono tinti di nero ildei campioni per le auto, il 55% per le Euro 4, il 57% per le Euro 5 e il 33% per le Euro 6. Ovviamente la percentuale si abbassa per le, con ildei fazzoletti. Dati che fanno rabbrividire se si pensa che quello che resta sui test èdi quanto viene espulso dai veicoli mentre sono in moto.

Getty

Visti i risultati della ricerca, le quattro associazioni chiedono a Comune e Governo delle

misure urgenti

eliminare i veicoli molto vecchi

deroghe

potenziare i mezzi elettrici

zone pedonali e ciclabili

Remote Sensing

per tutelare la salute dei cittadini, in particolare bambini e anziani. Tra le proposte, quella die sprovvisti di un filtro antiparticolato. Mezzi che possono ancora circolare grazie alla concessione di un limite chilometrico annuale e alle numeroseper Area B e C. A questa richiesta si aggiunge l’invito ae le bici, eliminare del tutto gli incentivi all’acquisto di auto, ampliare le, così come le aree verdi, e introdurre il, tecnologia utile per controllare le emissioni delle auto.

Una scossa alla città che più di tutte guarda agli

standard europei

tarda a fare il salto definitivo

e che tuttaviaverso un futuro green.