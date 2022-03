In Olanda il primo quartiere interamente in legno

Per secoli la città ha calpestato la natura, ora invece vuole somigliarle. In

Olanda

costruito interamente in legno

sorgerà il primo quartiere

Sarà una rielaborazione di un sobborgo a sud di Amsterdam chiamato

Mandela Buurt

2100 residenti

20%

ridurre le emissioni

. I primi mattoni – anzi, le prime assi – saranno posati nel 2025. Il quartiere sarà costituito da dieci condomini, una scuola elementare e diverse strutture sociali e commerciali, arrivando ad ospitare circa. L’obiettivo è quello di utilizzare il legno anche per altre nuove costruzioni nella regione metropolitana di Amsterdam, puntando ad almeno ildel totale. La scelta servirà adel settore dell’edilizia, uno dei più inquinanti al mondo, un vero e proprio modello per il futuro delle nostre città.

Getty

Il legno è uno dei materiali

più ecologici

assorbire anidride carbonica

minor fabbisogno di energia

rinnovabile per natura

al mondo, soprattutto per la sua capacità di. Questa proprietà permette di vivere in un ambiente salubre e privo di eccessiva umidità. Inoltre, rispetto ad altri materiali, l’uso del legno comporta unper la raccolta, il trasporto, la produzione e la manutenzione. Una risorsa, perché per ogni albero tagliato se ne può ripiantare un altro. Il materiale perfetto per coniugare versatilità e sostenibilità.

Sostenibilità

criteri inclusivi

alloggi pubblici

precedenza agli abitanti

che non sarà solo ambientale. Il quartiere sarà caratterizzato anche danell’assegnazione. L’80% delle case saranno offerte come, i prezzi saranno inferiori rispetto a quelli di mercato e sarà datache vivono a Mandela Buurt da almeno sei anni. Motivazione che vuole impedire che una zona popolare diventi poi di pregio con prezzi inaccessibili per gli abitanti originari.

L’ennesimo esempio di un’architettura che vuole diventare

più inclusiva e più leggera nei confronti dell’ambiente