29 marzo 2022 15:02

La spettacolare fioritura dei ciliegi in Giappone

Da più di 1300 anni in Giappone l’arrivo della primavera coincide con l’hanami, la tradizionale usanza di ammirare la fioritura degli alberi. I protagonisti dell’hanami sono i fiori di ciliegio (“sakura” in giapponese) e in misura minore quelli degli alberi di prugne (detti “ume”). La straordinaria fioritura che attira visitatori da tutto il mondo inizia durante i mesi di marzo e aprile e si protrae fino a fine maggio. Per i giapponesi l’hanami rappresenta un momento sociale di contemplazione della bellezza, una vera e propria tradizione poetica e suggestiva dedicata all’osservazione dei fiori di ciliegio.