 Milano, le proteste degli ambulanti: "Ci stanno prendendo in giro"

Gli ambulanti non ci stanno. Le nuove chiusure imposte dall'ultimo Dpcm per fronteggiare l'emergenza causata dalla diffusione del coronavirus in Italia sta causando malumori e proteste in tutto il Paese. Molti venditori ambulanti milanesi non ce la fanno più e a "Pomeriggio Cinque" protestano contro le decisioni assunte dal Governo: "Non abbiamo luce e gas in casa - spiega una donna che lavorava in un chiosco di panini in zona San Siro - chiediamo di lavorare e basta. Se non moriremo di virus, moriremo di fame".

"Ci stanno prendendo in giro - dicono i rappresentati di altre categorie davanti al palazzo della Regione Lombardia - Abbiamo parlato con un delegato del presidente Fontana e ci hanno detto che la Regione non può aiutarci, solo il Governo può".