Proteste contro Dpmc: 28 persone portate in questura dopo scontri a Milano

Sono 28 le persone che sono state portate in questura a Milano dopo gli incidenti di lunedì sera durante una manifestazione non autorizzata contro le misure contenute nel nuovo Dpcm. La loro posizione è al vaglio degli investigatori. Alla protesta hanno partecipato alcune centinaia di persone, tre cui molti giovanissimi. Durante gli scontri una bottiglia incendiaria è stata lanciata contro un'auto della polizia locale che non è stata colpita.