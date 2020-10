Coronavirus, Ricciardi: a Milano e Napoli il lockdown è necessario

IPA

A Milano e a Napoli "il lockdown è necessario". A ribadirlo è Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute, sottolineando che in queste due città "uno può prendere il Covid entrando al bar, al ristorante, prendendo l'autobus. Stare a contatto stretto con un positivo è facilissimo perché il virus circola tantissimo". E in questi casi "le ultime restrizioni adottate, che possono essere efficaci nel resto del territorio, non bastano".