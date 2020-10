Coronavirus, a Palermo un'infermiera stremata dorme sul volante dell'ambulanza

Un'infermiera del 118 si è addormenta stremata sul volante dell’ambulanza dopo otto ore in attesa di entrare al pronto soccorso dell'ospedale di Villa Sofia a Palermo con un paziente a bordo. La foto che immortala il momento è già diventata una delle immagini simbolo di questa seconda ondata di coronavirus. L'infermiera, Aurora Tocco , ha 22 anni e lavora all’Ospedale dei Bambini di Palermo, ma quando non è di turno sale sui mezzi del 118 per passione.

La foto - La foto è stata postata su Facebook da un collega dell'infermiera. "Sto pensando a ciò che ho vissuto assieme alla mia équipe, vestiti per otto ore di fila con un sospetto in ambulanza poi positivo. Otto ore interminabili e ancora non è finita", ha scritto il soccorritore. L'intervento, infatti, è cominciato alle 10 del mattino e si è concluso solo alle 18, quando si è avuto l'esito del tampone molecolare risultato positivo.

La situazione - Nelle tende attrezzate del pre triage fuori dall'ospedale ci sono malati positivi che aspettano di essere visitati e poi trasferiti nei reparti Covid. Nel frattempo, il personale sanitario con il malato a bordo resta in ambulanza, con l'equipaggio che non può muoversi e il paziente preso in carico che attende il suo turno.