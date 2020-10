Sassari, operatori stremati in attesa che il Pronto Soccorso accolga i pazienti

Un'immagine, pubblicata su Facebook dalla Società Italiana Sistema 118, ritrae alcuni operatori sanitari di Sassari abbandonati sulla panchina e stremati dalle lunghe attese e dalla mole di lavoro che li sta colpendo in questi giorni. "Bardati con tute protettive, sono costretti a code estenuanti davanti agli ospedali (in alcuni casi anche di 12 ore) in attesa che i pazienti dentro le ambulanze possano accedere ai Pronto Soccorso dell'isola". Si legge nel post. Sotto la foto i commenti si dividono, tra chi chiede remunerazioni più alte per gli operatori, e chi sottolinea il desiderio di aiutare gli altri che spinge queste persone a lavorare come volontari.