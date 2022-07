Milano, lascia il lavoro per malattia: i colleghi gli versano i contributi fino alla pensione

Dopo 30 anni in azienda, a pochi mesi dalla pensione, deve lasciare il lavoro per una malattia improvvisa.

I colleghi allora fanno una colletta e gli versano i contributi fino alla pensione. E' la storia a lieto fine del 66enne Benedetto Santangelo e dei lavoratori della Cofle di Trezzo sull'Adda (Milano) , che per lui hanno attivato una banca ore solidale. "Non potevamo voltargli le spalle nel momento del bisogno", ha commentato la titolare dell'azienda specializzata nella produzione di ricambi per auto a La Repubblica.