Gara di solidarietà per Rossana, travolta da un Tir sul lavoro: i colleghi le donano 700 ore di permesso

Settecento ore di permesso donate a una collega finita in ospedale in gravi condizioni dopo un incidente durante il lavoro. E' la straordinaria catena di solidarietà messa in moto da centinaia di dipendenti della Coop in diverse regioni d'Italia per aiutare Rossana Cicerchia, una 54enne di Paliano (Frosinone), che è stata travolta da un Tir in manovra nel magazzino di smistamenti merci di Anagni di Unicoop Adriatica, del gruppo Coop Alleanza 3.0. La donna è ancora ricoverata, più di un mese dopo l'incidente, in prognosi riservata.