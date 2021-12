Lodi, una disabilità cognitiva ne accelera l'invecchiamento: i colleghi gli donano le ferie per permettergli di andare in pensione

Tgcom24

Ha 64 anni ma è come se ne avesse più di 70 perché affetto da una disabilità cognitiva che genera un invecchiamento precoce. Per permettergli di andare prima in pensione, i colleghi gli hanno donato le loro ferie. E' la storia di Alfredo Lupi, da 19 anni dipendente della Senna Inox di Graffignana (Lodi). C'è chi ha regalato 20 giorni, chi 1 e chi 15 per arrivare a 246 in tutto. Così il 64enne ha potuto raggiungere il minimo contributivo per avere la pensione e smettere di lavorare.