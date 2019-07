Bologna, lavoratrici regalano giorni di ferie a una collega malata

Rinunciare alle proprie ferie non sarà stato semplice per le ventidue dipendenti dell'azienda di pulizie dell'ospedale di San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna. Eppure tutte le lavoratrici hanno deciso spontaneamente di sacrificare parte delle proprie vacanze per poter aiutare una collega gravemente malata. La donna infatti, grazie a questo gesto di solidarietà potrà curarsi mantenendo interamente lo stipendio.