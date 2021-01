Milano, da domani in città scatta il divieto di fumo all'aperto | Sarà consentito solo nei luoghi isolati

Dal domani 19 gennaio Milano bandisce il fumo all'aperto , tranne che in luoghi isolati. Lo ha deciso Palazzo Marino, che ha approvato il nuovo "Regolamento per la qualità dell'aria". Sarà quindi vietato fumare alle fermate dei mezzi pubblici e nei parchi, nei cimiteri e nelle strutture sportive, come negli stadi, nel raggio di 10 metri da altre persone . Dal gennaio 2025 il divieto di fumo sarà esteso a tutte le aree pubbliche all'aperto.

Il provvedimento, che definisce priorità e scadenze di una serie di azioni tese a migliorare la qualità ambientale in città, è passato in consiglio comunale con 25 voti favorevoli, otto contrari, quattro astenuti e due consiglieri che non hanno partecipato al voto. "Si tratta - precisa il Comune in una nota - di misure che hanno un duplice obiettivo: aiutano a ridurre il Pm10, ossia le particelle inquinanti nocive per i polmoni e tutelano la salute dei cittadini dal fumo attivo e passivo nei luoghi pubblici e frequentati anche dai minori".

Colonnine elettriche dai benzinai Il regolamento prevede anche l'obbligo per tutti i punti vendita di carburante di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica entro il 2023. I distributori esistenti devono presentare il progetto entro il primo gennaio 2022 e l'installazione delle colonnine deve avvenire entro i 12 mesi successivi alla presentazione dello stesso. In caso di impossibilità tecnica, viene spiegato, la colonnina dovrà essere realizzata in un'area pubblica diversa entro il primo gennaio 2023.