Coronavirus, fumo vietato per strada in tutta la Spagna

In Spagna il governo dispone il divieto di fumo per strada se non può essere rispettata la distanza interpersonale di due metri. La misura, già attiva in Galizia e nelle Baleari e ora estesa a tutto il Paese, rientra nel nuovo pacchetto di restrizioni per fronteggiare la nuova ondata di coronavirus. Annunciate inoltre, tra le altre misure anti-contagio, la chiusura dei locali notturni e il limite dei gruppi a un massimo di 10 persone.