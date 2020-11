Cittadella, vietato abbassare in strada la mascherina per fumare: multe salate

Stop al fumo nel centro storico, nelle aree monumentali, alle fermate dei bus, in prossimità delle scuole, in coda davanti ai negozi e agli uffici pubblici. La drastica decisione è stata presa in un'ordinanza dal sindaco di Cittadella (Padova), Luca Pierobon, ed è stata concepita come misura per impedire la diffusione del Coronavirus. Previste multe fino a 150 euro per i trasgressori.