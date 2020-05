Milano, atti intimidatori contro Silvia Romano: bottiglia lanciata contro la sua finestra

Una bottiglia di vetro , lanciata contro il palazzo di Milano in cui vive Silvia Romano , si è rotta sul davanzale della finestra pochi metri più in basso rispetto a quella del secondo piano, dalla quale si è affacciata la cooperante quando lunedì è tornata a casa. E' l'ipotesi che emerge dai rilievi della polizia scientifica , che ha analizzato i cocci di vetro verde sul davanzale al primo piano e per strada, in corrispondenza della finestra.

A trovare i cocci in mattinata è stato un vicino, che ha subito avvertito le forze dell'ordine. "Non abbiamo sentito rumore e non ci sono danni, di notte teniamo chiuso tutto. E' normale che ci siamo spaventati, siamo preoccupati per Silvia e per tutti", ha dichiarato.

Martedì un egiziano, presentatosi come un ammiratore desideroso di esprimere la propria solidarietà a Silvia, aveva provato a intrufolarsi nel palazzo.