Silvia Romano parla ai pm: "Ho chiesto il Corano e mi sono convertita all'Islam" | "Nessuna forzatura, scelta spontanea"

"E' successo a metà prigionia, quando ho chiesto di poter leggere il Corano e sono stata accontentata". C'è anche la sua conversione all'Islam nel lungo racconto di Silvia Romano agli inquirenti che indagano sul suo sequestro. Una scelta che ha definito "spontanea e non forzata". "In questi mesi sono stata trasferita frequentemente e sempre in luoghi abitati", ha detto. "Non c'è stato alcun matrimonio né relazione, solo rispetto".